해외도 韓정치도 난리..'참교육' 3주 연속 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열, 이성민, 홍종찬 감독, 진기주, 표지훈이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)이 공개 3주 차 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 지켰다.

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'참교육'?이 1180만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)와 1억2620만 시청 시간을 기록, 공개 3주 차에도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 자리를 지켜내 화제를 모은다. 뿐만 아니라, '참교육'은 대한민국을 포함해 베트남, 대만, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등 19개국에서 1위, 85개 국가의 TOP 10 리스트에 이름을 올렸다.

'참교육'?은 공개 직후부터 전세계 시청자들의 열렬한 호응 가운데 파죽지세로 흥행 기세를 이어오고 있다. 공개 이후 지금까지 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 수성하고 있는 것은 물론 1주 차만에 글로벌 랭킹 1위를 기록했다.

뿐만 아니라 2주 차에는 그를 뛰어넘는 성적으로 세대와 지역을 떠나 모두의 공감을 얻는 작품임을 입증했다. 국내에서도 공개 2주 만에 화제성 지수에서 TV+OTT 통합 드라마 부문 정상에 올랐고, 3주 차까지도 작품과 배우들이 상위권을 휩쓸며 그 뜨거운 인기를 실감케 하고 있다(굿데이터코퍼레이션 펀덱스 화제성 순위 참조).

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채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com