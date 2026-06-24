"배변·소변줄에 방광 주사까지?" 박위♥송지은, 잦은 신체 공개에 '시청자 피로감'

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 박위와 가수 출신 배우 송지은 부부가 방송을 통해 장애로 인한 신체 관리 과정을 연이어 공개하면서 시청자들의 반응이 엇갈리고 있다.

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지난 23일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 마라톤 도전을 준비하는 박위·송지은 부부의 병원 방문기가 그려졌다.

이날 방송에서 박위는 척수 손상 후유증으로 인한 체질적 고민을 털어놓으며, 자신이 받는 '방광 내 보톡스 주입술'을 언급했다.

박위는 "요도 안으로 직접 주사한다"며 구체적인 시술 방식을 설명했고, 스튜디오 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.

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방송 직후 온라인에서는 해당 장면을 둘러싼 갑론을박이 이어졌다.

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일부 시청자들은 "쉽게 접할 수 없는 장애인의 현실을 알게 됐다", "누군가에게는 꼭 필요한 정보일 수 있다", "불편한 현실을 숨기지 않고 공개하는 용기가 대단하다"며 긍정적인 반응을 보였다.

반면 "개인 채널도 아닌 공중파 예능에서 너무 자세한 것 아니냐", "배변, 소변줄, 방광 이야기까지 반복적으로 공개하는 것이 부담스럽다", "이해는 되지만 방송에서 보기 쉽지 않은 내용"이라는 반응도 적지 않았다.

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실제로 박위는 지난 5월 방송된 같은 프로그램에서도 소변줄 사용법과 배변 관리 과정을 상세히 공개한 바 있다.

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당시 그는 간헐적 도뇨(CIC)와 좌약을 이용한 배변 관리 방법을 설명하며 "배변과 소변을 모두 도움받는다는 오해가 많아 직접 보여주고 싶었다"고 밝혔다.

아내 송지은 역시 "휠체어를 이용하는 분들 중에도 방법을 몰라 어려움을 겪는 경우가 있다"며 남편이 관련 정보를 공개하는 이유를 설명했다.

박위는 자신의 유튜브 채널을 통해서도 재활 과정과 장애인의 일상, 배변·배뇨 관리법 등을 꾸준히 공유해왔다.

장애 인식 개선과 정보 공유라는 긍정적인 평가를 받는 동시에, 민감한 신체 관리 과정이 반복적으로 공개되면서 대중의 호불호도 커지고 있는 상황이다.

한편 박위는 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받았으나 오랜 재활 끝에 일상생활이 가능한 수준까지 회복했다.

지난해 송지은과 결혼한 뒤 '동상이몽2'를 통해 신혼 생활을 공개하며 시청자들과 만나고 있다.

장애 인식 개선을 위한 정보 공유라는 평가와 지나친 사생활 노출이라는 지적이 맞서는 가운데, 박위·송지은 부부의 솔직한 방송 행보를 바라보는 시선은 당분간 계속 엇갈릴 것으로 보인다.

narusi@sportschosun.com