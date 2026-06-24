고준희, 예능 나왔다가 혹평...'쿨병' 오해까지 "노여움 풀기를" 해명

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고준희가 자신을 둘러싼 '쿨병' 이미지에 대해 직접 해명했다.

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23일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '사람들이 오해하는 이유, 해명합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고준희는 예능 울렁증과 자신을 향한 대중의 오해를 극복하기 위해 스피치 학원을 찾았다.

이날 고준희는 "스스로 느끼기에 기질적으로 느린 아이고, 예능 울렁증도 심하다"며 "이제 오픈 마인드로 예능에 도전해보자고 해서 하고 있는데 콩트 같은 건 같은 연기니까 재밌다. 그런데 예능은 대본대로만 하지 않고 다른 출연자분들과 같이 해야 하고, 나는 T인 부분도 있어서 공감 능력이 부족한 것도 있는 것 같다"고 털어놨다.

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또한 평소 행동하기 전 고민이 많다는 그는 "그래서 인스타도 사진 올리는 걸 미루다가 거의 20만 명 정도의 팬들이 떠나갔다"며 "'인스타에 뭘 올리지? 무슨 멘트를 쓰지?' 고민하다가 '나중에 올리자'가 되는 거다"라고 말했다.

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이에 스피치 강사는 "말이 너무 길다. 듣다가 스태프들이 떠나갈 것 같다. 핵심이 없고 말이 너무 길어서 이미 지루한 것 같은 느낌이 있다"고 지적했다.

특히 고준희는 최근 한 유튜브 채널에 출연한 후 네티즌들로부터 "상황극을 못 받고 자른다", "리액션이 약하다", "쿨병이다. 답답하다"등 혹평을 받았다.

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고준희는 '쿨병에 심취한 것 같다'는 댓글에 "나는 쿨하지 않다. 20년째 오해를 받고 있다. 가만히 있으면 되게 차갑고 못 다가갈 것 같다는 오해를 많이 받는다. 그런 이야기를 많이 듣는데 나는 말이 좀 느린 거다"라고 해명했다.

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이어 자신의 출연 영상을 함께 모니터링한 고준희는 리액션 부족, 티키타카 호흡, 두서없는 화법 등에 대한 피드백을 받았다. 그 역시 "내가 봐도 무슨 말을 하는지 모르겠다"며 "조리 있고 표현력 있게 말하는 방법을 배우고 싶다"고 말했다.

이후 고준희는 스피치 수업을 통해 개선에 나섰다. 그는 "피드백도 좀 빨라야 되고 리액션을 크게, 알맞게 해야겠다"며 "오해가 있었다면 노여움을 푸셨으면 좋겠다. 나는 (상황극할 때) 상황들을 상상한 건데 '혼자 따로 놀고 있다'는 의견들을 보고 '그렇게 보일 수도 있구나'라는 걸 처음 알았다. 앞으로 배운 걸 많이 써먹겠다"고 다짐했다.