'맨 끝줄 소년' 최민식 "장르물 넘치는 세상, 문학적 향기 담긴 작품 그리웠다"

넷플릭스 시리즈 맨 끝줄 소년 제작발표회가 24일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열렸다. 최민식이 인터뷰를 하고 있다. 마포=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최민식이 "문학적 향기 나는 작품이 그리웠다"고 말했다.

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24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'(장명우 극본, 김규태 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 열등감과 패배감에 갇힌 괴팍한 국문학과 교수 허문오 역의 최민식, 강의실 맨 끝줄에 앉아 허문오를 뒤흔드는 의문의 학생 이강 역의 최현욱, 그리고 김규태 감독이 참석했다.

최민식은 "처음엔 이 작품에 대한 이야기를 대충 들었는데 그때는 어디서 많이 들어본 이야기더라. 아니나 다를까 원작이 있던 작품이었다. '옳다구나!' 대본을 달라고 했다. 문학적 향기가 나는 작품이 그리웠다. 요즘 굉장히 대중적이고 오락적인 작품도 있지만 그래도 생각해 볼만한 작품이 된 것 같았다. 극 중 허문오가 내 이야기가 아닐까 뜨끔하기도 했다. 시청자도 자신의 상황을 대입해 볼 수 있고 작품이 시사하는 바가 제자와 선생 간의 구도도 요즘 트랜드와 거리가 있지만 오히려 그 점이 신선하게 다가왔다"고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.

'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최민식, 최현욱, 허준호, 김윤진, 진경 등이 출연했고 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야' '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com