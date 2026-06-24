'맨 끝줄 소년' 최민식 "최현욱 직접 선택? 어불성설..내게 밥 사준다는 후배 처음"

넷플릭스 시리즈 맨 끝줄 소년 제작발표회가 24일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열렸다. 최민식, 최현욱이 포토타임을 갖고 있다. 마포=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최민식이 "오디션 때 밥 산다는 최현욱에 잘 얻어 먹었다"고 말했다.

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24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'(장명우 극본, 김규태 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 열등감과 패배감에 갇힌 괴팍한 국문학과 교수 허문오 역의 최민식, 강의실 맨 끝줄에 앉아 허문오를 뒤흔드는 의문의 학생 이강 역의 최현욱, 그리고 김규태 감독이 참석했다.

앞서 '맨 끝줄 소년'은 이강 캐릭터를 캐스팅하기 위해 오디션을 진행했다. 특히 오디션에는 최민식이 직접 참여해 호흡을 맞출 배우를 선택한 것으로 알려진 바 있다. 이 오디션에서 많은 경쟁자를 제치고 이강 역을 차지한 최현욱에 오디션 당일 유일하게 식사를 제안했다는 최민식은 "사실 같이 밥을 먹을 사람이 최현욱 밖에 없었다"고 웃었다. 그는 "내가 최현욱을 캐스팅했다는 이야기도 있었는데 어불성설이다. 그저 나는 최현욱이 궁금했다. 날 것의 모습이 보고싶어서 오디션 장에 갔을 뿐이다. 김규태 감독과 상의를 했고 여러 이야기를 나눈 끝에 최현욱으로 결정됐다. 그날 또 최현욱이 밥을 사겠다고 하더라. 맛있는 걸 얻어 먹었다. 소속사가 산 것 같다"고 너스레를 떨었다.

'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최민식, 최현욱, 허준호, 김윤진, 진경 등이 출연했고 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야' '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com