'맨 끝줄 소년' 감독 "아티스트 최민식 직관한 팬 마음..짜릿짜릿해"

넷플릭스 시리즈 맨 끝줄 소년 제작발표회가 24일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열렸다. 최민식, 김규태 감독, 최현욱이 포토타임을 갖고 있다. 마포=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 조지영 기자] 김규태 감독이 "아티스트 최민식의 연기를 직관한 팬의 입장이었다"고 말했다.

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24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'(장명우 극본, 김규태 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 열등감과 패배감에 갇힌 괴팍한 국문학과 교수 허문오 역의 최민식, 강의실 맨 끝줄에 앉아 허문오를 뒤흔드는 의문의 학생 이강 역의 최현욱, 그리고 김규태 감독이 참석했다.

김규태 감독은 최민식을 캐스팅한 과정에 "감독으로서 너무 행복했다. 최민식과 꼭 한 번 작업해 보고 싶다는 욕망이 있었는데 실현됐다. 현장에서 분위기 자체를 즐겁고 유쾌하게 만들더라. 순수한 아이, 소년 같은 매력도 있고 때로는 해탈한 용모도 있다. 현장 자체를 굉장히 즐기는 모습을 보면서 굉장히 담고 싶었다. 연기야 말 할 것도 없다. 아티스트의 모습을 직관하는 팬의 입장이었는데 순간순간 짜릿짜릿했다. 정말 연출자로서 존경하게 됐고 닮고 싶다는 생각을 하게 됐다. 봐도 봐도 지겹지 않고 계속 보게 되는 배우였다"고 답했다.

'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최민식, 최현욱, 허준호, 김윤진, 진경 등이 출연했고 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야' '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com