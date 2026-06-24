'웰컴 투 수근스쿨' 이수근 "교장 역할? 소화할 수 있는 사람 몇 안 돼, 나만 할 수 있어"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 이수근이 '웰컴 투 수근스쿨'에서 교장 선생님 역할을 맡은 소감을 전했다.

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이수근은 24일 진행된 KBS2 새 예능프로그램 '웰컴 투 수근스쿨' 온라인 제작발표회에서 "제 작은 키 덕분에 아이들, 어르신들과의 눈높이가 잘 맞다"라고 했다.

'웰컴 투 수근스쿨'은 나이 차이만 무려 70살이 나는 어린이와 어르신이 한 교실에 모여 함께 수업하고, 세대 공감을 이뤄가는 두 달간의 여정이다. 의성군 각지에서 모인 열두 명의 학생이 세대차를 극복하고, '진정한 친구'가 될 수 있을지 기대를 모으고 있다.

'웰컴 투 수근스쿨'의 교장선생님 역할을 맡은 이수근은 "대한민국에 교장 선생님 역할을 소화할 수 있는 사람이 몇 명 안 되는데, 그게 바로 저"라면서 "제 작은 키가 아이들, 어르신들과의 눈높이가 잘 맞기 때문에 거부감 없이 잘 다가와주셨다"고 밝혔다.

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이에 이원식 PD는 "처음에 이수근 씨를 교장 선생님으로 모신 이유는 역할에 잘 어울릴 것 같아서다. 아이들도 잘 돌보시고, 세대를 아우르는 힘이 있으셔서 기획안을 전달드렸다. 또 그동안 학생 역할을 많이 하시다가, 교장 선생님 역할을 어떻게 하실까 궁금했는데 '내가 교장 선생님 나이가 됐는데, 왜 못하겠나'라고 말씀하시더라. 촬영장에서 중심을 잘 잡아주셨다. 미주 씨는 예전에 유치원 선생님이 꿈이었다는 이야기를 들었고, 따뜻한 성품으로 아이들과 어르신들에게 잘 다가갈 것 같았다. 임우일 씨의 경우 가만히 있으면 무섭지만, 웃으면 반전 매력이 있다"고 섭외 비화를 공개했다.

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한편 KBS2 '웰컴 투 수근스쿨'은 25일 오후 10시 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com