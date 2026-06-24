한혜진, ♥기성용 따라 영국 시골서 신혼생활 "한식 없어 만두 빚어 먹었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한혜진이 결혼 직후 축구선수 기성용을 따라 영국으로 떠났던 시절을 떠올리며 가족과 함께한 따뜻한 추억을 전했다.

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24일 김강우 유튜브 채널에는 '감성 가득 예쁜 만두 빚는 처제 vs 일단 양으로 밀어붙이는 강우! 우리 집 만두 전쟁'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김강우, 한무영 부부와 함께 한혜진, 그의 딸 시온 양, 그리고 한혜진의 어머니가 한자리에 모여 대가족 만두 빚기에 나서는 모습이 담겼다.

이날 김강우의 장모이자 한혜진의 어머니는 직접 밀가루로 만두피를 빚으며 수준급 요리 실력을 뽐냈다. 그는 "우리 영국에서 한식 먹을 게 없지 않냐. 만두 빚어 먹었다. 밀가루로 성용이가 밀었다"라며 당시를 회상했다.

한혜진 역시 결혼 직후 기성용과 함께 영국 스완지로 떠나 약 6~7년간 생활했던 시간을 떠올리며 추억을 공유했다. 그는 "많이 나눠 먹었다. 우리 만두했다고 하면 가지러 오시곤 그랬다"라며 이웃들과 정을 나눴던 기억을 전했다.

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낯선 타지에서의 생활이었지만, 직접 만든 음식으로 이웃과 마음을 나누며 가족 같은 관계를 이어갔던 당시의 따뜻한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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이날 현장에서는 유쾌한 가족 케미도 이어졌다. 시온 양은 한혜진이 영어로 상황극을 펼치자 "엄마 왜 영어를 하고 그러냐"라며 당황한 반응을 보였다.

이에 한무영은 "엄마 영어 잘하지 않냐. 우리는 영국에 있을 때 네 엄마한테 딱 붙어다녔다"라고 너스레를 떨었고, 시온 양은 곧바로 "아니다. 아빠한테 딱 붙어 다녀야 한다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한혜진은 지난 2013년 8세 연하 축구선수 기성용과 결혼식을 올렸다. 이후 영국에서 신혼생활을 보내던 두 사람은 지난 2015년 9월 딸 기시온 양을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com