'54세' 정선희, 숨겨둔 복근 몸매 공개 "수영·웨이트 평생 해야 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정선희가 탄탄한 복근을 자랑했다.

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24일 정선희의 유튜브 채널에서는 '정선희 복근 최초 공개? 여름 맞이 정선희 몸매 관리 비법 대공개♥(샤브샤브 맛집 추천)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진과 샤부샤부를 먹으러 간 정선희는 "나 전에 와서 감기 떨어뜨리고 왔다. 감기 끝물에 와서 몸보신하고 갔다. 또 샤부샤부는 다이어트 식품인 거 알지?"라고 기대감을 드러냈다.

식사를 앞두고 유산균을 먹은 정선희는 "똥배 정리하는 데 얘만한 걸 본 적이 없다"며 "내 나이에는 아랫배가 안 나올 수가 없다. 나는 뱃살이 안 나오는 체질인 줄 알았는데 아니더라"고 토로했다.

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제작진은 "언니 진짜 뱃살 없는 거 같다"고 밝혔고 정선희는 벌떡 일어나서 탄탄한 복근을 공개했다. 50대 나이가 믿기지 않는 정선희의 몸매에 제작진이 감탄하자 정선희는 "부끄럽지만 유산균의 결과를 얘기해야 한다. 복근은 힘을 줘야 한다. 척추기립근은 수영으로 나왔다"고 뿌듯해했다.

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몸매 관리법에 대해 정선희는 "수영이랑 웨이트를 한다. 웨이트랑 수영은 평생 해야 하는 거고 복싱장에 두 달째 못 나가고 있다. 관장님이 날 포기한 거 같다"며 "내가 언제 무너졌냐면 감기 때문이다. 콧물 감기도 콧물 감기인데 기침하는데 어딜 가는 건 민폐지 않냐"고 토로했다. .

이어 정선희는 "내가 척추기립근이 없었다. 수영으로 생긴 건다. 수영을 지금 거의 2년 반 했는데 그러면서 생긴 것"이라며 "일주일에 웨이트 두 번, 수영 두 번하고 많이 못할 때는 조금 뛴다. 슬로우 조깅은 심폐 기능에는 최고다. 다이어트 힙업에도 도움이 된다"고 관리 루틴을 공개했다.

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식단도 철저하게 관리하는 정선희는 "먹는 걸 이렇게 먹으면 그 다음엔 거지같이 먹는다. 하루에 두 끼 먹는데 이렇게 푸짐하게 먹으면 아침엔 단백질쉐이크나 바나나, 두유 이렇게 먹는다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com