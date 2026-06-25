'그림자 아이' 유나 "1인 다역 연기? 각 캐릭터 환경과 인생에 집중하려고 노력"

25일 용산CGV에서 영화 '그림자 아이' 언론시사회가 열렸다. 시사회를 마치고 기자간담회 참석한 배우 유나. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유나가 영화 '그림자 아이'에서 1인 다역에 도전한 소감을 전했다.

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유나는 25일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '그림자 아이' 언론·배급 시사회에서 "일부러 각 인물마다 차이점을 찾으려고 하지 않았고, 개인의 환경과 인생에 집중하려고 했다"라고 했다.

7월 1일 개봉하는 '그림자 아이'는 3년 만에 코마에서 깨어난 수안이 변해버린 엄마 금옥과 죽은 언니 수련의 얼굴을 한 소녀 재인을 만나며 '그림자 동화'의 비밀에 빠져드는 기묘한 이야기를 그린 영화로, 유은정 감독이 메가폰을 잡았다.

유나는 수안의 언니인 수련과 수련과 똑같은 얼굴을 한 의문의 소녀 재인, 윤서까지 1인 다역을 소화했다. 그는 "대본을 처음 읽자마자 궁금증이 엄청 생긴 작품이었다. 원래 대본을 읽으면 머릿 속에 그림이 그려지는 편인데, 이번 작품은 유독 더 그랬다. 또 재인이란 캐릭터도 매력적으로 다가왔다"고 말했다.

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이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해선 "세 인물을 연기할 때 일부러 차이점을 찾으려고 하지 않았고, 각 개인의 환경과 인생에 집중하려고 했다. 그러다 보니 각 인물 별로 차이점이 자연스럽게 표현됐다"며 "또 준비 하는 과정에서 감독님과 대화를 많이 나눴고, '이 캐릭터가 왜 그랬을까요?'라고 본질적인 질문을 많이 던졌다. 그때마다 감독님께서 정성스럽게 답변을 해 주셔서 몰입에 도움이 됐다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com