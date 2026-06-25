홍석천, 퀴어축제 참석 인증 "다름 존중하는 사회 되길"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 홍석천이 서울퀴어문화축제를 찾아 응원의 메시지를 전했다.

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홍석천은 25일 자신의 SNS에 "서울퀴어축제", "모두 사랑하며 살자"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 축제 현장에서 검은색 민소매 상의를 입은 홍석천이 환한 미소를 지으며 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 목에는 행사 출입증을 걸고 손에는 휴대전화를 든 채 편안한 차림으로 축제를 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

홍석천은 짧지만 "모두 사랑하며 살자"라는 메시지를 덧붙이며 다양성과 존중의 의미를 전했다.

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홍석천은 2000년 국내 연예인 가운데 처음으로 자신의 성 정체성을 공개적으로 밝히며 한국 사회에 큰 화제를 불러일으켰다. 이후 방송 활동은 물론 외식 사업과 예능 등을 통해 꾸준히 대중과 만났고 성소수자 인권과 다양성에 대한 목소리를 지속적으로 내고 있다.

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서울퀴어문화축제는 성소수자의 인권 증진과 다양성 존중을 취지로 매년 열리는 국내 대표 퀴어 문화 행사다. 올해는 '교집합: 다름을 연결로'를 슬로건으로 이달 1일부터 28일까지 진행되며 지난 13일에는 서울 을지로와 종로 일대에서 서울퀴어퍼레이드가 열렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com