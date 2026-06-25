혜리X지수X정호연, 수영복 입고 목욕탕 셀카 "완벽했던 우리 첫 여행"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 혜리가 그룹 블랙핑크 지수, 배우 정호연과 함께 특별한 우정여행을 떠났다.

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혜리는 25일 자신의 SNS에 "완벽했던 우리의 첫 여행"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

공개되 사진 속 혜리는 지수, 정호연과 함께한 국내 여행을 떠난 모습. 세 사람은 편안한 캐주얼 차림으로 자연을 만끽하며 여유로운 시간을 보내고 있다. 나란히 등산에 나선 것은 물론, 자쿠지에서 휴식을 즐기며 오랜 우정을 나누는 모습이 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

이번 여행은 지난 23일 생일을 맞은 정호연을 축하하기 위해 마련된 것으로 알려졌다. 세 사람은 아름다운 자연 속에서 함께 시간을 보내며 특별한 추억을 쌓았다.

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특히 정호연은 생일의 주인공답게 왕관과 리본 등 장식을 한 채 축하를 받는 모습으로 시선을 사로잡았다. 환한 미소와 함께 행복한 순간을 만끽하는 정호연의 모습에서는 세 사람의 돈독한 우정이 고스란히 느껴졌다.

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사진을 접한 팬들 역시 "조합이 너무 좋다", "보기만 해도 힐링된다", "우정이 정말 부럽다", "세 사람 다 사랑스럽다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 드러냈다.

한편 혜리는 서울을 시작으로 마카오, 호찌민, 홍콩, 타이베이 등 아시아 주요 도시를 순회하며 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com