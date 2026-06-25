정선희, 故 안재환 떠난후 자책 "수만명이 내 잘못이라고, 진짜 나 때문인가 싶더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정선희가 과거의 아픔을 돌아보며, 이를 통해 얻은 깨달음과 지혜를 전했다.

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25일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 "'힘들 때 읽어봐' 홍진경 멘탈 꽉 잡아준 정선희의 조언(+묻어둔 이야기)"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정선희는 지난 2008년 남편 고(故) 안재환과 사별한 이후 각종 루머와 악플에 시달렸던 당시를 떠올리며, 그 시간을 지나오며 느꼈던 감정과 생각을 솔직하게 털어놨다.

그는 "시간이 지날수록 사람들이 내가 잘못했다는 이야기들에 대해 뚜렷하게 선을 긋는 게 아니라 경계가 없어지더라. 진짜 '나 때문인가?'라는 생각까지 들었다"며 "그걸 객관화해서 선반 위에 올려놔야 하는데 못 올린다. 슬픔이 자책으로 바뀌면서 어떻게 손을 써야 할지 모르는 늪에 빠진 느낌이었다"고 당시를 회상했다.

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이어 "선 긋는 게 엄청 중요하다. 지금처럼 연륜과 경험치가 생기면 구별이 되는데, 어릴 때는 그 모든 게 뒤죽박죽이라 더 힘들었다"고 덧붙였다.

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또한 그는 "사실 그 이야기를 가장 많이 들었던 사람이 나다. 수만 명이 그렇게 말하는 것 같으니까 정말 내가 잘못한 건가 싶어졌다"며 "처음에는 다수가 압도적으로 들어오니까 기세에 밀리기도 했다"고 털어놨다.

하지만 시간이 지나면서 그는 다른 시각을 갖게 됐다. 정선희는 "지금은 누군가 같은 문제로 힘들어한다면 가서 꼭 말해주고 싶다. 빨리 가서 사인펜 갖고 잘잘못의 경계와 선을 분명히 그으라고"라고 조언해 뭉클함을 안겼다.