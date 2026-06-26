비와이, 김민석 저격 의미심장 글 "태극기 거꾸로 달지 말아라"

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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 비와이가 태극기 사진과 함께 올린 짧은 글이 온라인에서 다양한 해석을 낳고 있다.

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비와이는 25일 자신의 SNS에 태극기 이미지를 올린 뒤 "태극기 거꾸로 달지 말아라"라는 문구를 남겼다. 특별한 설명이나 배경은 덧붙이지 않았으나 게시물은 공개 직후 온라인에서 빠르게 확산되며 관심을 모았다.

일부 온라인에서는 최근 불거진 태극기 배지 착용 논란과 연관 짓는 해석도 나왔다. 앞서 김민석 국무총리는 지난 23일 중국 베이징 칭화대를 방문한 자리에서 태극기 배지를 거꾸로 착용한 모습이 공식 사진을 통해 공개돼 논란이 일었다. 이후 정치권에서는 이를 두고 비판과 해명이 이어졌다.

비와이는 이전에도 사회적 이슈를 둘러싼 자신의 생각을 음악과 인터뷰를 통해 밝혀 주목받은 바 있다.

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지난 5월 발표한 신곡에는 이승만 전 대통령의 육성 일부와 '멸공' 메시지가 담겨 정치적 해석을 낳았고 이후 가사를 둘러싸고 여러 의견이 오가기도 했다.

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또 지난 6월 한 유튜브 채널에 출연한 그는 중앙선거관리위원회를 언급하며 "국민이 의심하는 부분이 있다면 해소되는 것이 건강한 사회라고 생각한다"며 "의심하는 것만으로 음모론자로 몰아가는 분위기는 바람직하지 않다"고 자신의 견해를 밝히기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com