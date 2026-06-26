'천만 감독' 장항준, 부담감 폭발.."과거 파묘돼 무서워, 내가 원한 삶 아냐" ('옥문아')

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[스포츠조선 이게은기자] 장항준이 1000만 영화 감독이 된 후 부담감을 토로했다.

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26일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 윤종신, 장항준 감독이 출연했다.

장항준은 올해 영화 '왕과 사는 남자'로 무려 1680만 관객의 마음을 사로잡은 바. 장항준은 "사실 이렇게까지 된 건 내가 바란 삶이 아니었다. 적당히 해야지. 흥행 초반에는 신이 났지만 무서워지기 시작했다"라고 솔직한 심경을 전했다.

이어 "인터넷에서 내가 했던 일이 파묘됐다. 근데 과장이 돼 선행한 것처럼 포장되더라. 좋은 어른이라고 하던데, 솔직히 돌이켜보면 관객수 500만명을 돌파 했을 때가 좋았던 것 같다"라고 덧붙였다.

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이 때문에 말하는 것도 더욱 조심하게 됐다고. 장항준은 "아내는 내가 실수할 까봐 항상 겸손하게 말하라고 한다. 천만 감독이 된 다음에는 말을 하면 실시간으로 기사화가 되던데, 내가 원한 삶이 아니다. 피곤해졌다"라고 말했다. 그러자 패널들은 "그런 말도 조심해야 한다"라고 주의를 줬고, 장항준은 바로 "감사하다"라고 말을 바꿔 폭소를 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com