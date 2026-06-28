린, 이혼 첫 고백 순간…"윤종신이 '이혼 아님 임신' 이라고"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 린이 이혼을 털어놓기까지의 고충을 털어 놓았다.

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28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 20년 지기 절친 린과 백지영이 출연해 절친 케미를 선보였다.

이날 린은 백지영의 부부, 아이 이야기를 들으며, "가정을 꾸리고 아이를 낳고 산다는게 너무 대단하다"고 운을 뗐다.

그러자 백지영은 "나는 부부의 인연이라는게 가장 신비롭고 신성한 것 같다. 너무 신비롭고 신성해서 지킬 수 없을 만큼 힘든 게 맞다"면서"지키고 있는 나도 훌륭하지만, 지킬 수 없어서 헤어지는게 훨씬 더 어려운 일 같다. 네가 이혼소식을 전했을 때, 정말 너무 힘들었겠다 생각했다"라고 린을 위로했다.

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이에 린은 백지영에게 처음으로 이혼 소식을 전한 날을 회상했다. 그는 "언니한테 제일 먼저 말하려고, '불후의 명곡' 스케줄 끝나고 달려갔는데 언니 주변에 윤종신, 김범수 등이 있었다"면서 "언니한테만 말하려고 했는데, '세진이(린)가 할 이야기 있대'라고 이야기 해버렸다. 그래서 윤종신이 '세진이 할 얘기가 이혼 아니면 임신인데'라고 했다"고 밝혔다.

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이어 린은 "근데 다들 너무나 자연스럽게 그 순간을 넘어가줘서 말했다는 것만으로도 좀"이라며 "누군가한테 공식적으로 알린 것 같다. 다들 엄청 걱정해주고, 잘 지나갔다"고 덤담하게 덧붙였다.

이야기 듣자마자 눈물

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한편 린은 가수 이수는 지난 2025년 8월 이혼 소식을 전하며, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다고 밝혔다.

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olzllovely@sportschosun.com