"헬스장 손절" 15억 사기당한 양치승, 강남서 요식업 도전 "목숨 걸었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 헬스트레이너 출신 양치승이 요식업 사장으로 새로운 도전에 나섰다.

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28일 양치승의 유튜브 채널에는 '관장 그만두고 샌드위치 전문점 오픈 하게됐습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 양치승은 드디어 서울 강남역 지하상가에 샌드위치 전문점을 오픈했다고 밝혔다. 그는 "맛보고, 수정하고, 다시 만들고 다시 맛보고...오픈 전까지 가장 많이 반복했던 과정이었다"라며 "개업 전 준비 과정부터 개업 후 오픈 첫 날까지, 있는 그대로를 담아봤습니다"라고 설명했다.

공개된 영상에는 가게 내부 페인트 작업을 직접 하는 모습부터 메뉴 개발, 매장 홍보에 나선 모습까지 담겼다. 양치승은 지하상가 특성상 시민들에게 불편을 줄 수 있다며 늦은 밤 직접 페인트칠에 나섰고, "이게 일이라고 생각하면 힘들다. 재미라고 생각해야 한다"며 남다른 열정을 드러냈다.

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특히 그는 메뉴 개발에 가장 공을 들였다고 밝혔다. 양치승은 "제품 개발은 오래 걸렸다. 먹어봤을 때 단점을 보완하고 가격도 합리적으로 맞춰야 해서 힘들었다"며 수차례 시식과 수정 과정을 거쳤다고 전했다.

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오픈 후에는 강남역 1번 출구부터 매장까지 직접 안내에 나섰다. 그는 대표 메뉴인 타마고 샌드위치와 닭가슴살 샌드위치를 소개하며 "단백질이 부족하지 않도록 통 닭가슴살을 넣었다"고 설명했다.

또 "원래 떡볶이 가게를 먼저 생각했지만 원하는 튀김을 개발하는 데 시간이 더 필요했다"며 "튀김이 완성되면 기존에 없던 스타일의 떡볶이도 선보일 계획"이라고 밝혔다.

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이어 "이제는 헬스클럽 관장이 아니라 샌드위치 전문점 관장"이라며 "요식업에 목숨을 걸고 있다. 지금은 헬스장 생각을 하지 않고 있다"고 헬스장을 '손절'하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

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한편 양치승은 건물 임대 사기를 당해 15억 원 상당의 손해를 입고 헬스장을 폐업하는 아픔을 겪었다. 이후 청담동의 100억대 아파트 커뮤니티 관리 상무로 취직한 소식을 알려 화제를 모은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com