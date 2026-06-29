박성광, '탈락' 홍명보 감독 공개 저격..월드컵 직후 올린 '명보빌딩' 사진

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광이 공개한 사진 한 장이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

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박성광은 지난 28일 별다른 설명 없이 '명보빌딩'이라는 간판이 담긴 사진을 게시했다. 특별한 코멘트는 없었지만, 게시물은 공개 직후 누리꾼들의 관심을 끌었다.

특히 해당 사진은 최근 대한민국 축구대표팀의 2026 FIFA 북중미 월드컵 여정이 마무리된 시점과 맞물리면서 여러 해석을 낳고 있다. 대표팀은 조별리그를 1승 2패, 승점 3점으로 마쳤으며, 각 조 3위 팀 가운데 성적이 좋은 국가에 주어지는 와일드카드 진출도 이루지 못해 대회를 마감했다.

이 같은 상황에서 박성광이 '명보빌딩' 사진을 올리자 홍명보 감독을 겨냥한 게시물 아니냐는 추측이 나오고 있다. 다만 박성광은 게시물의 의도에 대해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

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한편 박성광은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨으로 데뷔해 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 대중의 사랑을 받아왔다. 2020년에는 이솔이와 결혼했으며, 부부는 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 일상을 공개하기도 했다.

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tokkig@sportschosun.com