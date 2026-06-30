이수경, 난자 냉동 포기하고 입양 고민 "미혼이라 안 된다더라" ('남겨서뭐하게')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서뭐하게' 이수경이 입양까지 고민했다고 밝혔다.

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29일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 배우 이태곤과 이수경이 출연했다.

20살 때 결혼하는 게 꿈이었다는 이수경은 일을 시작하며 일에 재미를 느꼈다고. 이태곤은 "일할 때 마음에 드는 사람은 없었냐"고 물었고 이영자 역시 "배우들끼리 만나지 않냐"고 물었다. 하지만 이수경은 "저는 그걸 지향하지 않는다. 금기까지는 아니지만 혹시라도 관계가 안 좋게끝났는데 마주치면 어색하지 않냐"고 밝혔다. 하지만 이태곤은 "의외로 안 마주친다"고 밝혔다.

이수경은 "소개팅보다는 사람들이 자연스럽게 만나라고 자리를 만들어주지만 생각만큼 제가 연락을 많이 하는 스타일도 아니고 일하다 보니 잘 안 하게 된다"고 털어놨다.

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그러면서 이수경은 이태곤에게 "좋은 남자의 기준을 알려달라"고 물었다. 이에 이태곤은 "낚시를 시켜보면 안 된다. 배 타고 갯바위 들어가보면 안다. 12시간 동안 선장이 안 와서 고기가 잡히든 안 잡히든 어떻게든 거기 서있어야 한다. 앉을 데도 없다. 거기서 성격이 다 나온다"며 "참을성이 없으면 낚싯대 놓고 계속 핸드폰하고 혼자 욕한다. 좋은 사람들은 고기가 나오든 안 나오든 진득하게 앉아있다. 그런 남자가 좋다. 참을성 있는 사람"이라고 자신의 생각을 밝혔다.

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아이가 꼭 갖고 싶다는 이수경은 "결혼이 늦어져서 난자 냉동을 생각해 봤는데 그걸 한국에서 결혼하기 전에는 쓸 수 없을 거라 생각해서 포기했다. 저는 입양도 생각했는데 입양이 안 된다더라. 결혼하기 전에는 다 안 된다더라"라고 토로했다.

이에 이태곤 역시 "남자도 고민이 많이 된다. (아이와) 나이 차이가 많이 나니까"라고 걱정했다. 그러자 이수경은 "오빠 김용건 선생님도 있잖아"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이영자는 "2세 생각을 아예 접은 건 아니지 않냐"고 물었고 이태곤은 "있어도 그만 없어도 그만"이라 밝혔다. 이태곤은 "요즘 난임 부부 많지 않냐. 그래서 문제 생기는 부부도 많고. 저는 상관없다. 둘이 좋아서 결혼했지 애 낳으려고 결혼한 건 아니지 않냐. 생기면 생기는 거고 안 생기면 안 생기는 것"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com