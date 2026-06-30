'재혼' 일라이, 양육비 85만원…지연수 "마음 비우고 알바"

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[스포츠조선 백지은 기자] 유키스 출신 일라이의 전처이자 레이싱 모델 출신 지연수가 양육비를 언급했다.

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29일 지연수의 유튜브 채널에는 '전남편 양육비에 대한 지연수의 생각은'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 지연수는 팬들의 이혼 관련 고민을 듣고, 직접 상담을 해줬다. 특히 지연수는 '양육비는 밀리면서 SNS에는 명품 자랑하는 전남편' 이라는 사연에 "양육비는 아이가 커가는데 들어가는 돈이다. 아이의 권리다. 그런데 전 배우자들은 마치 자기 돈을 이 여자에게 준다고 생각해서 아까워한다. 난 (일라이에게) 85만원 받는다"고 공감했다.

그는 "가장 어린 아이에게 주는 최저 양육비가 64만원이다. 마음 비우고 살아야 한다. (금액) 생각하면 나만 뒤로 까무러친다. 양육비에 매달리는 것보다 그냥 내가 빨리 아르바이트를 하는 게 현실적으로 맞다"고 조언했다.

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실제로 지연수는 최근 설렁탕집에서 서빙 아르바이트를 하고 있으며, 손목 통증으로 물리치료를 받았다는 근황을 전한 바 있다.

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지연수는 또 아들이 6세 때 일라이와의 이혼 사실을 알렸다고도 말했다. 그는 "상황을 제대로 설명하면 100% 이해할 수 있다. 민수는 본인의 결정이 아니니 받아들이는데 시간이 필요했다. 아이들은 '나 때문'이라고 생각하기 때문에 지금까지 일어난 모든 일에 너 때문은 없다는 얘기를 항상 해줬다"고 털어놨다.

지연수는 2014년 11세 연하의 일라이와 결혼했다. 두 사람은 2016년 아들 민수 군을 품에 안았지만 2020년 이혼했다. 양육권과 친권은 지연수가 가졌다. 이후 두 사람은 TV조선 '우리 이혼했어요2'에 출연해 끝나지 않은 부부의 이야기를 공개하기도 했다.

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일라이는 최근 재혼 소식을 전했다. 예비신부는 동갑내기 비연예인으로, 2022년 12월부터 3년여간 교제했다. 일라이는 "제 인생에서 가장 어려운 시기 멋진 여성과 만나 축복받았다. 그는 제 삶에 이해 행복 평화를 가져다 줬다. 그의 인내와 지지가 가장 힘든 시기를 극복하게 해줬다. 제 인생의 나머지 시간을 함께 나눌 사람을 찾게 돼 감사하다. 이 새로운 장을 함께 시작할 수 있어 운이 좋다고 생각한다"고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com