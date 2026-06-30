성시경 '도둑촬영' 오해에 결국 폭발 "가게 소개하고 돈 받은 적 없어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 성시경이 자신의 유튜브 콘텐츠 '먹을텐데'를 운영하며 겪는 고충을 털어놨다.

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29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 성시경이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 성시경은 자신을 둘러싼 오해에 대해 억울함을 호소했다. 그는 "나 진짜 해명하고 싶은 게 내가 (먹을텐데로) 도둑촬영 하는 게 아니다. 사전에 다 섭외해서 촬영한다"면서 "관둘까? 나도 힘들긴 해. 이렇게까지 욕먹으면서 해야 되나?"라고 토로했다.

성시경은 "고민 진짜 많이 했다. 욕을 너무 많이 먹으면 사람이 이상해진다. 칭찬이 100이고 욕이 1인데도 욕만 생각난다. 근데 요즘 좀 심하다"고 고백했다.

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이어 그는 "욕하는 거 말고, 분명히 나는 어떤 사람들한테 피해를 주고 있다. 그니까 난 피해를 주는 걸 되게 싫어한다. 난 가게를 소개하면서 돈을 받은 적이 한 번도 없다. 물론 '먹을텐데'라는 브랜드가 생겨서 받은 가치는 생각할 수 없지만 난 악플에 상처를 되게 많이 받는다"고 강조했다.

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성시경은 자신에 관한 악플을 모두 읽는다면서 "수틀리면 전 재산을 걸어서 고소하는 스타일이다. 이거는 진짜다. 걸리면 죽는다"고 선언해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com