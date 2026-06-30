'♥영호와 재혼' 28기 옥순, 둘째 임신했는데 겨우 50kg.."5kg 쪄, 앞자리 바뀌었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연한 28기 옥순이 둘째 임신 소식을 전한 뒤, 한층 더 행복이 묻어나는 근황을 공개했다.

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30일 옥순은 자신의 SNS 계정에 "앞자리가 바뀌었슴다. 율동이는 200g인데 저는 왜 5kg나 찐 거죠?"라는 글과 함께 체중계 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 체중계에는 50kg이라는 숫자가 선명하게 찍혀 있어 눈길을 끌었다. 임신 중임에도 여전히 가녀린 몸매가 돋보이며, 예비 엄마의 근황이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

앞서 옥순은 지난 26일 개인 SNS를 통해 "여러분, 저 둘째 임신했어요!"라며 깜짝 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 당시 그는 임신 테스트기와 초음파 사진을 들고 있는 가족의 모습을 공개하며 기쁨을 함께 나눴다.

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이어 "임덧도 많이 괜찮아지고 안정기에 접어들어 이제야 기쁜 소식을 전합니다"라며 "셋이어도 충분히 행복하지만, 네 식구가 되어 더 행복해질 날들이 벌써부터 너무 기대돼요"라고 설레는 마음을 전했다. 또한 "아율이는 동생을 만날 날만 손꼽아 기다리고 있답니당"이라며 "홍아림팀 새 멤버 12월에 만나요"라고 덧붙이며 출산을 앞둔 근황을 알렸다.

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한편, 28기 옥순은 28기 영호와 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었다. 옥순은 이혼 후 홀로 딸을 키우고 있다고 밝혔으며, 지난 2월 영호와 혼인신고를 마친 뒤 지난달 결혼식을 올리며 부부가 됐다.