최지우, 174cm 엄마 닮아 훤칠한 딸…뒷모습만 봐도 '우월 모녀'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최지우가 딸과 함께한 해외여행 추억을 공개하며 훈훈한 근황을 전했다.

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최지우는 30일 자신의 SNS에 "June Moments"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아름다운 해변을 배경으로 딸과 손을 맞잡고 석양을 바라보며 걷는 최지우의 모습이 담겼다.

두 사람은 잔잔한 바닷가를 함께 거닐며 여유로운 시간을 보내는 모습으로 눈길을 끌었다.

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또 다른 사진에서는 산을 배경으로 환한 미소를 짓고 있는 최지우가 딸을 꼭 안고 있는 모습도 공개됐다.

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딸은 엄마 품에 안겨 다정한 시간을 보내며 보는 이들에게 미소를 안겼다.

특히 훌쩍 자란 딸의 모습도 시선을 사로잡았다. 뒷모습만으로도 긴 팔다리와 늘씬한 비율이 돋보이며, 174cm의 큰 키를 자랑하는 최지우의 우월한 유전자를 그대로 물려받은 듯한 분위기를 자아냈다.

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최지우는 지난 2018년 9세 연하의 비연예인과 결혼했으며, 2020년 45세의 나이에 딸을 출산했다. 이후 SNS와 방송을 통해 딸과의 일상을 간간이 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

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narusi@sportschosun.com