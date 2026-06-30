윤남노, 마운자로 고백 "박은영 남편 병원서 처방...소화제 먹고 계속 먹어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 윤남노 셰프가 마운자로도 막지 못한 식욕을 솔직하게 고백했다.

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30일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '"그렇게 먹으면 죽어.." 개업 준비에 피땀 눈물 흘린 윤남노를 위한 박은영표 ★고급 짬뽕★ 한 대접'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 윤남노는 "은영이 요리를 진짜 좋아한다. 이미지만 보면 미슐랭 레스토랑에서 디저트를 하는 이미지인데 머리 질끈 묶고 웍들고 볶을 때 멋있다"고 칭찬했다.

이후 윤남노는 머리를 묶고 나타난 박은영에게 "얼굴에 울세라 같은 거 했냐"고 물었다. 이에 박은영은 "남편이 좋은 거 많이 해준다"고 너스레를 떨었다.

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이어 윤남노는 "남편분 병원에 마운자로 처방받으러 한번 가본 적이 있다"고 고백했고, 박은영은 "(윤남노는) 마운자로를 이겼다. 효과를 못 봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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윤남노는 "'냉부해' 촬영 중에 뛰쳐나간 적이 있다. '왜 이렇게 소화가 안 되지?' 싶어서 소화제를 먹고 음식을 계속 먹었다"고 털어놨다. 그러면서 "나는 그게 소화가 안 되는 줄 몰랐다. 그냥 먹으면 빠지는 건 줄 알았다"며 "효과는 봤다. 1kg 빠졌다"고 말했다.

박은영은 "뛰쳐나가서 소화제를 먹어가면서 다시 음식을 밀어 넣은 거냐"고 물었고, 윤남노는 "눈앞에 먹을 게 있는 걸 못 참는다"고 솔직하게 답했다.

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한편 박은영은 지난달 한 살 연상의 성형외과 의사와 결혼했다.