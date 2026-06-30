김나영, '차 팔아 샀던' 1000만원대 명품백…"죽을 때까지 가지고 있을 것"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김나영이 자신의 인생과 함께해 온 의미 있는 첫 명품 가방을 공개하며 남다른 애착을 드러냈다.

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30일 김나영은 자신의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'를 통해 '김나영이 전 재산 털어 샀던 그 가방! 지금까지도 아끼는 가방의 정체는?'이라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 김나영은 "델보(Delvaux)는 나에게 울컥하는 마음이 드는 브랜드"라며 말문을 열었다.

그는 "15~16년 전, 패션에 대한 큰 꿈을 안고 도전하던 시절 차를 팔아서 샀던 가방이 있다. 내 인생을 바꿔준 가방이자 도전의 의미가 담긴 브랜드"라고 털어놨다.

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그가 가장 먼저 소개한 제품은 델보의 대표 모델인 '브리앙'으로, 국내 기준 약 800만 원에서 1,000만 원대를 호가하는 고가의 제품이다.

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과거 김나영이 오렌지 컬러의 이 가방을 들고 패션위크에 등장해 본격적으로 패션 센스를 인정받았던 일화는 유명하다.

김나영은 "이 가방을 살 때 정말 많이 떨렸다"며 "이제는 나와 함께 세월을 보냈지만, 죽을 때까지 가지고 있을 생각"이라며 각별한 애정을 표했다.

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또한 김나영은 닳은 흔적이 그대로 남은 '팽(Pin)' 모델을 보여주며 "정말 마르고 닳도록 들었다. 단종된 줄 알았는데 한국에서 다시 출시됐다는 소식을 듣고 정말 반가웠다"고 전했다.

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델보 매장을 직접 찾은 그는 "이건 가방이 아니라 예술 작품이다. 건물을 소유하는 기분"이라며 브랜드에 대한 남다른 자부심을 드러냈다.

한편 김나영은 지난해 가수 겸 화가 마이큐와 재혼하여 혼인신고를 마쳤으며, 슬하에 두 아들을 양육 중이다.

narusi@sportschosun.com