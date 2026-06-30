임영웅, 동료 가수도 놀란 고민 "난 히트곡 가진 가수 아냐" ('산골총각')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 임영웅이 히트곡에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

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30일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 임영웅이 그동안 어디에서도 밝히지 않았던 속마음을 고백하는 모습이 공개됐다.

이날 조째즈는 "얼마 전에 영웅이한테 갑자기 전화가 와서 ''모르시나요' 대박 났을 때 어땠냐'고 묻더라. '행복했지'라고 답했더니 '형한테 어떤 느낌인지 궁금하다'고 디테일하게 물어보더라"고 말했다.

이어 "사실 내가 영웅이한테 해줄 수 있는 조언은 별로 없었다"며 "그때 영웅이가 무슨 생각이었는지 되게 궁금했다"고 물었다.

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이에 임영웅은 "사실 지금 팬분들이 내 노래를 좋아해 주시지만 나는 형처럼 히트곡을 가진 가수가 아니기 때문에 막연하게 형의 기분이 어떨지 궁금했다"고 솔직하게 밝혔다.

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임영웅의 고백에 현봉식은 "그런 생각은 전혀 안 할 거라고 생각했다"며 깜짝 놀랐고, 조째즈 역시 "되게 놀랐다. 전화 끊고 나서도 '이런 고민을 한다고?'라는 생각에 되게 멍했다"고 말했다. 그러면서 "지금 대한민국 최고의 가수이고, 보컬리스트로서도 가수들한테 인정받는 사람인데 더 멀리 보고 있다는 걸 느꼈다"며 감탄했다.

또 현봉식은 "나도 매번 어떻게 다르게 연기를 할 것인가에 대한 고민이 든다"며 임영웅의 고민에 공감했다. 이에 임영웅은 "뻔하지 않게 가야 되는데 계속 같은 것만 하게 될까 봐"라며 고민을 털어놨다.

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이를 들은 조째즈는 "더 많은 대중이 들을 수 있는 음악을 향해 가려고 하는 노력이 보이고 계속 고민하는 거 같다. 멋있다"고 응원했다.