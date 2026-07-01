'3천억 CEO' 여에스더, '결혼계약서' 썼다.."16가지 조건 약속" (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 여에스더, 홍혜걸 부부가 결혼 전 직접 작성했던 '결혼 계약서'를 공개하며 솔직한 러브스토리를 털어놨다.

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30일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 5년간의 별거 생활을 마무리하고 다시 한집살이를 시작한 여에스더, 홍혜걸 부부의 두 번째 신혼 일상이 공개됐다.

61세인 여에스더와 59세인 홍혜걸은 2살 연상연하 부부다. 여에스더는 "지금은 연상연하 커플이 많지만 당시에는 흔치 않아 의과대학이 난리였다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "지금은 억울하다. 8살 어린 남자와 결혼했으면 더 좋았을 텐데"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 만난 지 92일 만에 결혼에 골인했다. 홍혜걸은 "당연히 결혼할 줄 알았기 때문에 따로 '결혼해달라'고 말할 상황은 아니었다"고 했고, 여에스더는 "호텔 정원에서 손을 잡고 '우리 결혼해요'라고 했다"며 당시를 회상했다.

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여에스더는 "결혼 전에 메모지에 '16가지 결혼 계약서'를 직접 작성했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 계약서에는 '각방을 쓸 것'은 물론 '6개월 안에 당신을 사랑하게 만들 것'이라는 조건도 포함돼 있었다.

그는 "첫사랑을 많이 좋아했기 때문에 홍혜걸의 프러포즈를 받고도 미련이 남아 있었다"며 "좋은 남편이 될 사람이라고는 생각했지만 남녀 간의 뜨거운 사랑은 아니었다"고 솔직하게 고백했다.

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이에 홍혜걸은 여에스더의 첫사랑을 직접 만나게 해줬다고 밝혔다. 여에스더는 "남편이 제 손을 잡고 첫사랑 직장으로 찾아갔다. '보고 싶으면 가자'고 하더라. 결국 셋이 함께 차를 마시고 헤어졌다"고 말했다.

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이어 "결혼 후 6~7년 정도 함께 살면서 남편을 진심으로 사랑하게 됐다"고 털어놨다.

홍혜걸은 "우리 부모님이 보셨으면 기분이 상하셨을 것"이라며 "결혼 계약서에 조건을 16가지나 빽빽하게 적어놨더라"고 말해 웃음을 안겼다.

shyun@sportschosun.com