조권, 첫 정산금 24만원 "회사에 빚 갚느라 데뷔 3년 만에 받아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 2AM 조권이 데뷔 후 처음 받은 정산금이 24만 원이었다고 털어놨다.

Advertisement

30일 유튜브 채널 '새고_F5'에는 '드디어 정면승부하는 SM과 JYP의 춤선대결'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 2AM 조권, 2PM 준케이, GOT7 JAY B가 출연해 동방신기 최강창민과 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 최강창민은 JYP 출신 세 사람에게 첫 정산금에 대해 물었다. 이에 조권은 "연습생 생활을 8년 정도 했다. 당시에는 회사가 연습생에게 투자한 비용을 정산으로 갚아야 했다"며 "하지만 내가 데뷔한 뒤인 2008년쯤 공정거래위원회 제도 변경으로 연습생 투자 비용은 회사가 부담하게 됐다. 다만 나와 준케이 형 때까지는 회사 부담이 아니었다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "정확히 데뷔 후 3년 뒤 첫 정산을 받았다. 그 3년 동안 '깝권', '우리 결혼했어요'할 때라서 빵 터졌을 때였다"며 "첫 정산이 정확하게 기억나는데 정산서에 마이너스 표시가 없었다. 그래서 바로 엄마한테 전화해서 '(회사에) 빚을 다 갚은 거 같다'고 말했다"고 회상했다.

Advertisement

조권은 "일 끝나고 숙소에 가서 정산서를 확인해 봤더니 24만 원이었다. 그래도 너무 감사했다"며 "다음날 바로 휴대폰 대리점에 뛰어가서 내가 번 돈으로 처음으로 휴대폰비를 냈다. 그게 나의 첫 정산이다"라고 말했다.

준케이는 "연습생 생활을 4년 정도 했다. 2PM 멤버 중 제일 오래 했다"며 "2PM이 데뷔 후 감사하게도 '10점 만점에 10점'부터 많은 주목을 받았다. 그런데 2년 동안 거의 정산을 못 받았다"고 털어놨다. 그는 "'I'll be back'인가 'Without U'때쯤 첫 정산을 받았는데 500만 원 정도였다"며 "첫 정산을 받고 설날에 그 돈을 갖고 처음으로 백화점에 가서 엄마 명품백을 사고 남은 돈은 흥청망청 썼던 거 같다"며 웃었다.

Advertisement

JAY B는 "나는 공정거래위원회에서 변경된 후에 데뷔해서 첫 정산 받은 후 부모님과 상의해서 아끼기로 하고 안 쓰고 한 통장에 묶어놨다. 아직도 그렇게 한다"고 말했다.

Advertisement

이를 들은 최강창민은 "지금 생각해 보니 사실 우리는 첫 정산금이 컸다"며 "나는 사는 것도 없어서 그냥 다 부모님께 드렸다"고 밝혔다.