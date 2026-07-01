[전문] 헤이즈, 싸이 품 떠난다…피네이션과 6년 동행 마침표

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 헤이즈가 피네이션과의 전속계약을 마무리하며 새로운 출발에 나선다.

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피네이션은 1일 공식 SNS를 통해 "헤이즈와의 전속계약이 지난 6월 30일 종료됐다"며 "충분한 논의 끝에 서로의 앞날을 응원하기로 했으며 6년간의 동행을 아름답게 마무리하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "그동안 피네이션과 함께해 준 헤이즈에게 진심으로 감사드리며 앞으로 펼쳐질 새로운 여정도 응원하겠다"고 전했다.

헤이즈는 지난 2020년 싸이가 설립한 피네이션에 합류한 이후 '헤픈 우연', '빙글빙글', '입술' 등 자신만의 감성을 담은 음악을 꾸준히 선보이며 대표 여성 싱어송라이터로 입지를 다졌다. 특히 뛰어난 작사·작곡 능력과 독보적인 음색을 바탕으로 피네이션의 대표 아티스트 중 한 명으로 활약하며 음악성과 대중성을 모두 인정받았다.

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이번 계약 종료로 헤이즈는 자유계약(FA) 신분이 됐다. 음악성과 흥행력을 모두 갖춘 아티스트인 만큼 향후 어떤 소속사를 선택할지 업계의 관심도 커지고 있다.

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현재 피네이션에는 화사, 크러쉬를 비롯해 신인 걸그룹 베이비 돈 크라이 등 다양한 아티스트들이 소속돼 있다.

한편 헤이즈는 새 소속사 합류 여부와 향후 활동 계획은 아직 공개하지 않았다.

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다음은 피네이션 공식입장문 전문

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안녕하세요. 피네이션입니다.

피네이션과 아티스트 헤이즈의 전속계약이 6월 30일부로 종료되었음을 알려드립니다.

당사와 헤이즈는 충분한 논의 끝에 서로의 앞날을 진심으로 응원하며 전속계약을 마무리하기로 합의했습니다.

피네이션과 헤이즈는 2020년 8월 전속계약을 체결한 이후 지난 6년간 소속사와 아티스트로서 다양한 활동을 함께하며 뜻깊은 시간을 보내왔습니다.

이 기간동안 언제나 최선을 다해 음악과 무대에 열정을 쏟아준 헤이즈에게 깊이 감사드리며 새로운 출발도 진심으로 응원하겠습니다.

아울러 헤이즈에게 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 팬 여러분께도 감사드립니다. 앞으로 이어질 헤이즈의 새로운 여정에도 변함없는 관심과 따뜻한 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com