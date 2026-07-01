함소원, 주차 중 교통사고 당했다…골반 골절 진단받고 수술

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 함소원이 교통사고를 당해 수술을 받고 회복 중인 것으로 알려졌다.

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1일 티브이데일리 보도에 따르면 함소원은 최근 차량을 주차하던 중 사고를 당해 병원에서 치료를 받고 있다.

함소원은 내리막길에서 차량을 세우는 과정에서 전봇대와 충돌했고 이 사고로 골반이 골절되는 부상을 입었다. 이후 서울의 한 병원으로 이송된 함소원은 수술을 받은 뒤 현재 입원 치료를 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

갑작스러운 사고 소식에 팬들은 "빠른 회복을 바란다", "큰 사고로 이어지지 않아 다행이다", "건강하게 돌아오길 응원한다" 등의 반응을 보이며 걱정을 전하고 있다.

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함소원은 1997년 미스코리아 태평양에 선발되며 연예계에 데뷔했다. 이후 영화 '색즉시공', '특공 아미라', '여기는 어디냐?' 등에 출연하며 배우로 활동했고 예능 프로그램 '아내의 맛'을 통해 일상을 공개하며 많은 관심을 받았다.

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한편 함소원은 2018년 중국인 진화와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 2022년 이혼한 뒤에도 딸을 중심으로 꾸준히 소통하는 모습을 보여왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com