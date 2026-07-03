윤종신 히트곡 속 '전여친' 누구길래.."♥전미라 불편해하더니 이젠 기억해 내라고" ('옥문아')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 윤종신이 자신의 과거 연애사가 담긴 노래에 대한 아내 전미라의 반응을 공개한다.

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오늘(7월 3일 금요일) 밤 9시 40분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대중 가요계와 영화계를 대표하며 31년째 우정을 이어가고 있는 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연한다.

이날 방송에서는 '히트 메이커' 윤종신의 화려한 이력이 공개될 예정. 윤종신은 성시경의 '거리에서', '넌 감동이었어'를 이어, OST 명곡으로 손꼽히는 한예슬의 '그댄 달라요' 역시 자신이 직접 만든 곡이라고 밝혀 이목을 집중시켰다.

이를 들은 홍진경은 "전혀 몰랐다"라며 깜짝 놀라는 모습을 보였고, 송은이도 "종신 오빠는 노래 얘기만 하면 사람이 달라 보인다"라며 윤종신의 본업 천재 모드에 감탄을 금치 못했다는 후문.

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이어 윤종신은 1992년에 발표한 자신의 메가 히트곡 '너의 결혼식'에 얽힌 비하인드스토리를 공개했다. 윤종신은 이 곡이 "장항준 감독도 아는 내 전 여자친구와 관련된 노래다"라고 털어놓아 옥탑방을 발칵 뒤집어 놓았다.

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이어 이 노래를 들은 아내 전미라의 반전 반응이 눈길을 끄는데. 결혼 초 남편의 과거 연애사가 녹아든 곡을 불편해했던 전미라가 이제는 오히려 "더 기억해내라"며 윤종신의 과거 연애사를 적극적으로 소환시킨다는데. 전미라가 남편 윤종신의 과거 연애사를 기억해내라며 적극 독려하는 진짜 이유는 본방송에서 확인 가능.

한편, 삼남매 아빠 윤종신은 집안에서 '최단신'으로 전락하게 된 웃픈 근황을 전했다. '175cm'의 키를 자랑하는 국가대표 테니스 선수 출신인 엄마 전미라의 남다른 유전자를 그대로 물려받아, 아빠 윤종신의 키를 훌쩍 역전한 아이들의 폭풍 성장 스토리를 공개한 것. 윤종신은 "막내딸은 이미 내 키를 추월했고, 원래 나보다 작았던 둘째 딸마저 이번에 나를 넘어섰다"라며 훌쩍 자란 삼남매의 훈훈한 소식을 전하는데. 집 안에서 최단신으로 등극한 된 윤종신의 근황은 오늘 7월 3일 금요일 밤 9시 40분 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.