[공식]문가영, 판타지오 전속계약 체결…차은우·김선호 한솥밥

사진제공=판타지오

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 문가영이 판타지오와 전속계약을 체결하고 새 출발에 나선다.

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판타지오는 3일 "배우 문가영과 함께하게 됐다"며 전속계약 체결 소식을 알렸다.

2006년 영화 스승의 은혜로 데뷔한 문가영은 여신강림, 사랑의 이해, 이로운 사기, 그놈은 흑염룡, 서초동 등 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 필모그래피를 쌓아왔다. 아역 배우로 연기를 시작한 그는 장르를 가리지 않는 안정적인 연기력과 섬세한 표현으로 꾸준한 사랑을 받아왔다.

지난해 12월 개봉한 만약에 우리에서는 사랑과 이별, 청춘을 섬세하게 그려 호평을 받았고, 제62회 백상예술대상 영화 부문 여우주연상을 수상하며 존재감을 입증했다. 이어 2027년 방송 예정인 고래별에서 주인공 허수아 역으로 출연을 확정하며 차기작에도 기대를 모으고 있다.

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판타지오 남궁견 회장은 "무한한 가능성을 가진 배우 문가영과 전속계약을 체결하게 되어 매우 기쁘다"며 "문가영이 가진 다재다능한 역량과 매력이 다양한 분야에서 더욱 빛날 수 있도록 든든한 파트너로서 아낌없이 지원할 예정"이라고 밝혔다.

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문가영과 새롭게 손을 맞잡은 판타지오에는 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 이세영, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속돼 있으며, 영화, 드라마 제작과 해외 공연 사업 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com