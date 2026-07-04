유리, 집에서 곰팡이·벌레 발견..."낭만만 보고 제주 왔다간 큰일" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]소녀시대 겸 배우 유리가 제주살이 3년 차 일상을 공개하며 낭만 뒤에 숨겨진 현실을 털어놨다.

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3일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 말미에는 유리의 제주도 라이프가 담긴 다음 주 예고편이 공개됐다.

이날 유리는 성산일출봉을 보고 커피 한 잔으로 여유롭게 하루를 시작했다. 현재 제주도에서 생활 중인 그는 "독립이라는 것을 처음 해본 곳이 제주도다. 혼자 산 지 3년 차"라면서 자신만의 감성이 담긴 제주 하우스를 공개했다.

집 안 곳곳에는 제주의 분위기를 담은 소품들로 꾸며진 아늑한 공간이 눈길을 사로잡았다. 이어 "낭만이다"라던 유리는 "낭만만 보고 쫓아왔다가는 어떻게 할 수 없다"며 제주살이의 현실도 솔직하게 털어놨다.

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이때 습기로 인해 액자가 들뜨고 벽에는 곰팡이가 번진 모습이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 이에 유리는 "제주도는 습기를 잡아야 한다"며 습기 잡는 생활템을 총출동시키며 습기와의 전쟁에 나섰다.

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여기에 예상치 못한 벌레까지 등장하자 유리는 깜짝 놀라 비명을 지르는 등 현실감 넘치는 제주살이의 고충을 드러내 웃음을 자아냈다.

집안일을 끝낸 유리는 먹을거리를 찾기 위해 밖으로 나섰다. 유리는 "나의 시크릿 스팟"이라면서 바다에서 직접 톳을 채취하는 등 특별한 제주 라이프를 예고해 기대감을 높였다.

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anjee85@sportschosun.com