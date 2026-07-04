"가격 5만원? 안 먹어" 정호영, 초고가 캐비어 넣은 버거..반응은 '냉랭' ('사당귀')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정호영 셰프가 초고가 캐비어 치킨카츠버거를 선보여 놀라움을 자아낸다.

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오는 5일(일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서 정호영이 모교인 츠지 조리학교 동문들과 함께 팝업레스토랑을 개최한 가운데, 초고가 식재료인 '캐비어'가 들어간 버거가 등장해 시선을 사로잡는다.

정호영의 모교인 츠지 조리학교는 세계 3대 요리학교 중 하나로, 정호영을 비롯해 '흑백요리사2' 우승자인 최강록, '흑백요리사2'에서 신들린 칼질을 보여준 칼마카세 신현도 등을 배출한 곳. 특히 정호영은 "난 학교가 인정한 스타 셰프"라며 자화자찬과 함께 현재 동문회 부회장임을 공개하며 자부심을 폭발시킨다.

특히 정호영은 이번 팝업레스토랑의 인기를 업고 '동문회장직'으로 직행하겠다는 야망을 드러낸다. 그 야망의 증거가 바로 '캐비어 치킨카츠버거'. 정호영은 "개인 사비로 캐비어를 샀다"며 티스푼 한 숟갈에 약 1~2만원대인 초고가 식재료를 버거에 투척하며 의기양양한 미소를 드러낸다.

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이에 김숙이 "캐비어 치킨카츠버거의 가격은 어떻게 되나?"라고 묻자 정호영은 "예상판매가는 한 5만원정도"라고 초고가 버거의 탄생을 알려 박명수의 동공지진을 불러일으킨다. 급기야 박명수는 "버거가 5만원이라고? 안 먹어!"라며 세 끼 식사가 가능한 버거 가격에 버럭해 웃음을 자아냈다는 후문.

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박명수를 깜짝 놀라게 만든 정호영 표 캐비어 치킨카츠버거는 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.