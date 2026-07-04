유재석 또 미담...이준영 "연습생 전원 안아주며 응원 감동"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 유키스 출신 배우 이준영이 유재석 미담을 공개했다.

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4일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "'이런 어른이 돼야지..' 연습생 시절, 준영을 감동시킨 재석과의 첫 만남"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 "준영 씨가 원래 아이돌인데 연습생 시절 날 만난 적이 있냐"고 물었다.

이에 이준영은 "형님을 뵙고도 이때까지 한 번도 말씀을 안 드렸다"며 "예전에 내가 성룡 형님 회사에 있을 때 '런닝맨' 촬영을 오신 적이 있어서 그때 회사 연습생들이 다 같이 갔다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "그때 김종국, 하하, 지석진 형님이 다 반갑게 인사해주셨는데 유일하게 (연습생) 한 명씩 다 안아주신 게 형님"이라고 말해 훈훈함을 자아냈다.

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이를 들은 유재석은 "기억난다. 동대문 쪽에서 촬영했을 때 아니냐. 그때 연습생 중 한 명이었냐"며 놀라워했다.

이준영은 "'와, 유재석이다~' 그러고 있었는데 (안아줘서) 너무 따뜻했다. 나의 나이, 이름 아무것도 모르지만 그래도 '응원할게. 꼭 보자'라고 하면서 가시는데 '나도 저런 어른이 되어야겠다'라는 생각을 했다"며 고마움을 전했다.

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유재석은 "그때 준영 씨가 있었냐. 사람 인연이라는 게 놀랍다"고 말했다.