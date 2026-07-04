'성매매 옹호·폭행범 응원' 논란 김동완, 소속사 없이 "혼자 가기로 했다" 폭탄 고백 [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 소속사 없이 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

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김동완은 4일 개인 계정을 통해 "최종적으로 소속사 없이 가기로 했습니다"며 "여러 가지를 고민해 본 끝에, 지금처럼 소속사 없이 활동하는 것이 저에게 가장 잘 맞는 방향이라는 결론을 내렸습니다. 감사합니다"고 전했다.

이로써 김동완은 별도의 전속계약을 체결하지 않고 개인 활동을 이어갈 예정이다.

김동완은 올해 SNS 활동으로 여러 차례 화제와 논란의 중심에 섰다. 지난 2월에는 성매매 문제와 관련한 자신의 견해를 올렸다가 이를 두고 성매매 합법화를 옹호한 것 아니냐는 비판이 제기됐고, 논란이 커지자 SNS 계정을 일시적으로 닫았다.

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이어 3월에는 인터넷 생방송 도중 여성 출연자를 폭행해 물의를 빚은 방송인 MC딩동을 공개적으로 응원하는 글을 게시했다가 비판 여론이 확산되면서 해당 게시물을 삭제하기도 했다.

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논란이 이어진 이후 김동완은 지난달 개인 SNS 운영 방식을 변경하겠다고 알렸다. 당시 그는 인스타그램과 스레드 등 개인 계정 관리를 소속사 측에서 맡기로 했다며 사실상 개인적인 SNS 활동을 자제하겠다는 입장을 전했다.

tokkig@sportschosun.com

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