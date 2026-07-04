유재석, 가발 쓰고 '추사랑' 도플갱어 등극…"엄청 러블리해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유재석이 가발 하나로 뜻밖의 '추사랑 도플갱어'에 등극하며 웃음을 안겼다.

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4일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범이 조용한 농촌 마을 청년회 멤버로 변신해 다양한 상황극을 펼쳤다.

이날 멤버들은 마을 청년회 콘셉트에 맞춰 각양각색의 가발과 의상을 착용하고 등장했다.

특히 앞머리가 있는 가발을 쓴 유재석은 평소와는 사뭇 다른 동안 비주얼로 눈길을 끌었다.

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유재석은 주우재를 보자마자 "너는 머리를 좀 잘라라. 우리 마을 청년회인데 얼굴이 너무 허예가지고 뭐 하는 거냐"며 특유의 잔소리를 늘어놨다.

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하지만 이를 듣고 있던 하하는 곧바로 유재석의 헤어스타일을 보며 "형님은 추사랑이냐"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

가발을 쓴 유재석의 앳된 모습이 과거 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 큰 사랑을 받았던 추성훈의 딸 추사랑을 떠올리게 했기 때문.

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하하는 이어 "엄청 러블리하다"고 덧붙이며 유재석을 놀렸고, 멤버들 역시 웃음을 감추지 못했다.

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예상치 못한 닮은꼴 탄생에 유재석도 민망한 듯 웃음을 터뜨렸고, 짧은 순간이었지만 가발 하나로 완성된 '추사랑 도플갱어' 비주얼이 시청자들에게도 큰 웃음을 선사했다.

한편 MBC '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

narusi@sportschosun.com