I.O.I 최유정, 소속사 다이어트 강요 폭로 "성장기에 정상체중인데 살 빼라고, 결국 몰래 약 먹어"(안녕하세미)

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 박세미가 그룹 I.O.I 출신 최유정을 만나 다이어트 경험과 그로 인한 고충을 솔직하게 털어놓으며 진솔한 대화를 나눴다.

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4일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '아이돌도 똑같이 사는구나 (ft.최유정)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 박세미는 최유정의 집을 직접 찾아가 식사를 함께하며 편안한 분위기 속에서 속 깊은 이야기를 이어갔다.

이날 박세미는 식사 도중 외적인 평가에 대한 두려움을 고백하며 "20대 때 다이어트 약을 먹어본 적 있다"고 조심스럽게 이야기 했다.

이에 최유정 역시 공감하듯 "저도 옛날에 먹어본 적 있다"고 답하며 자연스럽게 대화에 깊이를 더했다.

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박세미는 이어 "지금은 약의 위험성에 대해 잘 알려져 있지만, 그때는 그렇지 않았다. 약을 먹으면 식욕이 없으니까 이득이라고 생각하고 먹었다"고 당시의 생각을 털어놨다.

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또 그는 "어느 날 친구와 호텔에서 묵기로 했는데, 씻고 있는데 누가 문 앞에서 나를 해치려는 느낌이 들었다. 귀신이 아니라 누군가 나를 해치려고 보는 느낌이었다"면서 "나에게는 그게 부작용이었다. 망상하고 상상하는 것"이라고 고백해 놀라움을 안겼다.

최유정 역시 연습생 시절의 경험을 조심스럽게 꺼냈다. 그는 "회사에서 살을 빼라고 해서 약을 먹어봤다. 정상체중이고 성장기인데 계속 빼라고 하니까 간절해서 먹게 됐다"며 "회사에 비밀로 하고 복용했다"고 말했다.

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이어 "입마름과 속 냄새, 두근거림, 구토감, 어지러움 같은 부작용이 있었다. 진짜 위험한 것 같다"고 덧붙이며 당시의 어려움을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com