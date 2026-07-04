공유 "김고은과 첫 촬영부터 뽀뽀…안 친했는데 시키더라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 공유가 드라마 '도깨비' 촬영 당시 김고은과 첫 촬영부터 입맞춤 장면을 찍었던 비하인드를 털어놨다.

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4일 방송된 tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 드디어 베일을 벗었다.

이날 네 사람은 강릉 촬영지를 둘러본 뒤 식당으로 자리를 옮겨 '도깨비' 촬영 당시의 다양한 에피소드를 나눴다.

이 과정에서 공유는 김고은과의 첫 촬영을 떠올리며 "고은이랑 첫 촬영을 하는데 만나자마자 뽀뽀를 하라고 하더라. 친하지도 않았는데"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

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이어 그는 "감독님도 그때 '미안하다'고 하셨다"고 덧붙이며 당시를 회상했고, 갑작스러운 첫 촬영에 어색했던 분위기를 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

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이동욱과 유인나도 첫 촬영 당시를 떠올렸다. 이동욱이 "우리 첫 촬영 기억나냐"고 묻자 유인나는 "보기를 줄게"라며 퀴즈를 냈다.

유인나는 "동욱 오빠랑 첫 촬영인데 감기가 엄청 심하게 걸려서 왔다"고 말문을 열었다. 그러자 이동욱은 "그거 좋은 얘기 아니지"라며 자신의 흑역사를 직감해 웃음을 안겼다.

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유인나는 "그때 이동욱이 '밤에 열이 39도까지 올랐다'고 하길래 뭐라고 해야 하나 고민하다가 '진짜요'라고 공감했는데, 나를 쳐다보더라"고 당시 상황을 전했다.

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이를 들은 이동욱은 "내가 '그럼 진짜지, 가짜야?'라고 했나"라며 정확하게 당시 대사를 재현했고, 이어 "진짜 죄송합니다"라고 뒤늦게 사과해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 '도깨비 10주년 여행'은 2016년 신드롬을 일으킨 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비'의 주역 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 10년 만에 다시 뭉쳐 추억의 촬영지를 여행하는 모습을 담은 tvN 20주년 기념 프로그램이다.

narusi@sportschosun.com