황정민, 유재석 '풍향고' 재출연 제의에 "다시는 안 가"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정민이 유재석의 '풍향고' 재출연 제안에 단호하게 거절 의사를 밝혀 웃음을 자아냈다.

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4일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '여름 방학식은 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영화 '호프'의 주연 배우 황정민, 조인성, 정호연이 게스트로 출연해 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.

대화를 이어가던 중 황정민은 유재석에게 "'풍향고' 또 안 가냐"고 물었고, 유재석은 "가야죠. 형 같이 가야 되지 않나"라며 자연스럽게 재출연을 제안했다.

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하지만 황정민은 손사래를 치며 "언제가요, 제가. (이)성민이 형 나오는 거 보니까 재밌더라. 보니까 '다시는 나는 안 가야겠다' 싶더라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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유재석이 "왜 안 가냐"고 묻자 황정민은 "보는 건 너무 재밌다. 그런데 가는 건 너무 힘들다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

이어 "이제 '풍향고'도 발전을 해야 한다. 앱이란 앱은 다 깔아야 한다"고 주장했고, 유재석은 "앱을 쓰면 '풍향고'가 아니다"라고 단호하게 선을 그었다.

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그러자 황정민은 "그럼 (조)인성이를 데리고 가라. 재밌을 거다. 잘한다"고 조인성에게 화살을 돌렸다.

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유재석이 "인성이 영어 잘하지 않나"라고 묻자 조인성은 "못한다. 외국에 나가면 굉장히 과묵하고 약간 화가 나 있는 스타일"이라고 답했다.

이를 들은 정호연은 "잘하신다. 스몰토크도 하시더라"고 증언했고, 유재석은 "영어 좀 하면서 왜 그러냐"고 놀렸다.

조인성은 "'예스', '노'만 한다"고 손사래를 쳐 또 한 번 웃음을 안겼다.

한편 '풍향고'는 황정민이 '핑계고'를 '풍향고'로 잘못 말한 데서 시작된 앱 없이 여행하는 콘셉트의 콘텐츠다.

시즌1에는 유재석, 지석진, 황정민, 양세찬이 함께했으며, 시즌2에는 황정민 대신 이성민이 합류해 여행을 떠났다. 다음 달 1일에는 시즌2 멤버들의 국내 여행기를 담은 스핀오프 '풍향중'이 공개될 예정이다.

narusi@sportschosun.com