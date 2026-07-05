린, 이수와 이혼 심경에 母도 뭉클…"너무 친한 친구를 잃은 느낌"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 린이 찐친 케이윌과 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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5일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가요계를 뒤흔든 '81년생 황금 라인업 대표 가수' 린과 케이윌이 만나 찐친 케미를 선보인다.

최근 린은 '동갑내기 남사친' 가수 케이윌과 함께 MZ들에게 유행인 '쑥뜸방'에 방문했다. 쑥뜸을 받으며 회포를 풀던 두 사람은 가요계를 주름잡은 동갑내기 가수들을 언급했다. 린, 케이윌, 박효신, 거미, 이영현, 김태우, 환희, 윤미래 등 1981년생 가수들 라인업이 유난히 쟁쟁하다는 것. 린과 케이윌은 서로가 생각하는 '제일 노래 잘하는 81년생'을 뽑는가 하면, 이들 중 한 명에게 즉석 전화 연결까지 시도해 '81년생 가수 중 누가 노래를 가장 잘하는지'에 대해 열띤 토론을 펼쳤다. 과연 당사자들이 뽑은 '81년생 노래짱'은 누구일지 관심을 모은다.

이후 노래방에 방문한 린과 케이윌은 노래방 인기차트 속 본인들의 노래 순위 찾기에 나섰다. 발라드부터 OST까지 수많은 명곡 보유자인 두 사람은 예상치도 못한 충격적인 결과에 입을 다물지 못했다. 이후 이들은 본격적인 노래방 접수에 나서 스튜디오의 기대감을 모았다. 두 사람은 서로의 노래를 바꿔 부르는 것뿐만 아니라, 쉽게 들을 수 없는 명품 듀엣까지 선보였다. 특히 케이윌은 린의 노래를 여자 키로 도전해 '고음 최강자'임을 입증했다. 두 사람의 열창 덕분에 귀 호강하던 스튜디오에서는 "린과 케이윌은 매주 나왔으면 좋겠다. 그러면 일주일이 행복할 것 같다"며 극찬과 박수를 아끼지 않았다는 후문이다.

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한편, 린과 케이윌은 결혼에 대한 솔직한 속내를 나눴다. 린은 가정을 꾸리고 잘 헤쳐나갈 용기가 부족하다는 케이윌에게 "나는 이혼을 선택했지만 결혼은 추천한다", "행복하고 고운 알맹이가 많이 남은 결혼 생활이었다"라며 긍정적인 조언을 아끼지 않았다. 그러는가 하면 린은 "이혼 후 너무나 친한 친구를 잃은 느낌이었다"라며 힘들었던 마음을 털어놓기도 했다. 린은 가수 이수와 지난 2025년 8월 이혼 소식을 전하며, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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딸의 고백을 지켜보던 린 母 마저 뭉클하게 한 린의 속마음은 무엇이었을지, 결혼에 대한 린과 케이윌의 솔직한 이야기는 5일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com