황정민, '군입대' 20세 아들 언급.."방에 가면 짜증나, 방향제 200개 놔야"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정민이 20세 첫째 아들의 근황을 전했다.

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4일 '뜬뜬' 채널에는 황정민, 조인성, 정호연이 출연한 핑계고 영상이 공개됐다.

이날 황정민은 촬영 현장에 있는 방향제를 보더니 "나도 하나 가지고 가게 줘봐. 우리 아들 방에 놓으려고 한다. 한 200게 놔야겠다"라고 말해 웃음을 안겼다. 유재석은 "200개는 좀 심한 거 아니야?"라고 물었고 황정민은 "아들 방에 가면 짜증이 확 나!"라며 현실 아빠의 모습을 보였다. 유재석은 "옛날에 부모님이 내 방에 들어오시면 창문을 열었다. 아들 방을 열면 아무리 방향제를 넣어도 특유의 강한 냄새가 있더라"라며 고개를 끄덕였다.

그런가 하면 황정민은 아들이 올해 6월에 군입대 한다면서 "부자끼리 여행을 가려고 계획을 하고 있다. 한 번도 단둘이 가본 적이 없다"라며 설렘을 드러내기도 했다.

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한편 황정민은 2005년 결혼했으며 2006년 첫째 아들을, 2018년 둘째 딸을 품에 안았다. 오는 15일 개봉하는 영화 '호프'에 출연한다.

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joyjoy90@sportschosun.com