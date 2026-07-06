"가슴 접촉하고 1회 체험만" '돌싱7' 女출연자, 필라테스 수업 중 불쾌 경험

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[스포츠조선 정유나 기자] '돌싱글즈7' 출연자 장수하가 필라테스 원장으로 일하며 일부 남성 회원들의 부적절한 신체 접촉 경험을 털어놨다.

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5일 유튜브 채널 '나는 술로'에는 '나는솔로 & 돌싱글즈 세계관'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 '돌싱글즈7' 출연자 장수하는 필라테스 원장으로 일하며 남성 회원들과 있었던 다양한 일화를 솔직하게 공개했다.

진행자인 2기 종수(김사자)는 "필라테스 센터를 운영하다 보면 남자 회원들의 플러팅이나 썸이 있지 않느냐"고 물었고, 장수하는 "없었다고 하면 거짓말이다. 만난 적도 있긴 한데 그렇게 만나면 안 되겠더라. 수업이 원활하게 진행되지 않고 장난도 치게 되면서 분위기가 흐트러져 안 되겠더라"고 답했다.

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2기 종수가 "이야기 더 없느냐"고 묻자 장수하는 결국 "연애 이야기보다 변태 썰이 더 많다"고 운을 뗐다. 그는 "제 사진을 보고 궁금해서 센터에 찾아오는 분들이 있다. 유리창에 얼굴을 대고 안을 들여다보다 가거나, 개인 네이버 톡톡으로 '남자인데 저를 어떻게 해주실 거냐'는 메시지를 보내는 경우도 있었다. 그래서 제가 '운동을 해 드릴거다'고 했더니 '남자 대할 줄을 잘 모르시는 것 같다'고 말하더라. "고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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또 "남자용 살색 레깅스가 거의 없는데도 그런 차림으로 오는 분이 있다고 들었다"며 "그런 경우는 안봐도 되는걸 봐야하는 거다"고 토로했다.

특히 장수하는 일부 회원들의 부적절한 신체 접촉도 언급했다. 그는 "수업할 때 가까이서 핸즈온 하면 팔꿈치로 가슴을 건드리는 식이다. 고의적인 분들은 티가 난다. 그런 분들은 행동을 하고 나면 머쓱해한다"며 "더 화가 나는 건 그런 분들이 정식 등록은 하지 않고 1회 체험만 받고 간다는 것"이라며 씁쓸한 심경을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com