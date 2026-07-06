'갑상선암 투병' 28기 영숙, 안타까운 소식 "말할 때 통증이라도 없었으면"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영숙이 갑상선암 수술 후 안타까운 소식을 전했다.

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영숙은 5일 "작년 12월에 감기로 성대결절이 온 이후로 목소리가 안 돌아왔다. 너무 오랜 기간 아파서 큰 병원 가보래서 갔더니..갑상선 수술 후 음성치료 안 받았냐 그러더라. 피부와 유착된 것 같이 뻣뻣하게 굳어있어 풀어주시는데 정말 아팠다"고 털어놨다.

영숙은 "갑상선 수술 다음날 목소리가 나와서 정말 정말 행복했었는데 그때부터 힘을 주지 않고 말을 한 듯하다. 그래서 성대가 점점 더 약해졌다"며 "노래는 이제 못 부를 거 같다. 말할 때 통증이라도 없었으면"이라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

이어 영숙은 "저 같은 갑상선 수술하신 분들, 목 주변 수술하신 분들 꼭 병원 가서 음성치료 받으시라"라고 강조했다.

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28기 영숙은 '나는 솔로' 출연 당시 자기소개에서 암이 3군데에서 발견됐다고 밝힌 바 있다. 이후 건강에 대한 걱정이 쏟아지자 영숙은 '나는 솔로' 종영 후 라이브 방송을 통해 "사실 진짜로 암을 겪으신 분들한테는 말하기 조심스럽다"며 "자궁경부암은 자궁이형성 단계에서 끝난 건데 진단이 그렇게 나와서 암이라고 판정을 받았던 거다. 갑상선도 워낙 작아서 병원에서 지켜보자고 하셨는데 제가 그냥 찜찜해서 수술로 떼어냈다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com