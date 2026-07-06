고아성, 母3주기 떠올리며 오열.."가슴이 너무 크다" 반전 한마디

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고아성이 세 자매를 키운 어머니를 떠올리며 끝내 눈물을 쏟았다. 먹먹한 분위기 속에서도 촬영 말미에는 예상치 못한 한마디로 웃음을 안기며 훈훈한 마무리를 장식했다.

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지난 7일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '무한 공감하고 웃다가 갑자기 울음 터진 도시 여자들의 딸 공감 토크 | 도시여자대피소 EP.06'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고아성과 김민경, 찰스엔터는 '대한민국의 모든 딸들'을 주제로 엄마와 자매, 가족에 대한 다양한 이야기를 나눴다. 형제자매 사이에서 느꼈던 감정부터 명절 문화와 장례 문화 등 딸들이 공감할 수 있는 현실적인 이야기를 허심탄회하게 털어놨다.

대화는 자연스럽게 '엄마'로 이어졌고 고아성은 어머니가 직접 작성한 '마더북'을 소개하며 감정을 주체하지 못했다. 책에는 어머니의 어린 시절과 결혼 생활, 딸을 낳았을 당시의 마음 등이 담겨 있었다.

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특히 '행복이란 무엇인가'라는 질문에 어머니가 남긴 "삶은 파도처럼 널뛰며 반복될 것이지만 나를 사랑하기만 하자"라는 답변을 읽던 고아성은 결국 눈물을 쏟았다. 출연진들 역시 함께 눈시울을 붉히며 깊은 공감을 나눴다.

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고아성은 지난 2021년 지병으로 어머니를 떠나보냈다. 이후에도 꾸준히 어머니를 향한 그리움을 전해온 그는 지난해 어머니 3주기를 맞아 "여자 넷이서 아빠도 없이 참 재밌게 살았다"며 두 언니와 어머니, 네 식구의 추억을 회상해 많은 이들의 먹먹함을 자아낸 바 있다.

이날 방송은 눈물만으로 끝나지 않았다. 시즌1을 마무리하며 세 사람은 서로를 꼭 안고 포옹했고 이 과정에서 고아성이 "가슴이 너무 크다"고 말해 분위기를 반전시켰다. 이에 김민경은 "미쳤나봐. 아니에요"고 재치 있게 받아치며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 고아성은 차기작으로 '나미야 잡화점의 기적'을 선택했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com