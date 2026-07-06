리센느 원이, '무섭노' 일베 논란에…김시덕 "프레임 씌우는 거 영~ 파이다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 리센느(RESCENE) 멤버 원이의 '무섭노' 발언을 둘러싼 '일베식 표현' 논란이 이어지는 가운데, 경상도 출신 코미디언 김시덕이 "사투리를 일베 프레임으로 몰아가는 것은 잘못됐다"며 자신의 소신을 밝혔다.

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김시덕은 5일 자신의 SNS에 "세상이 와이리 '무섭노?'"라는 글을 올리며 최근 불거진 원이의 논란을 언급했다.

그는 "경상도에서 나고 자라 아무 생각 없이 사투리를 쓰며 살다가, 경상도 사투리로 돈을 벌기 시작하면서 방언 관련 자료와 책들을 정말 많이 찾아봤다"고 운을 뗐다.

이어 "리센느 원이 님이 사용한 '무섭노'는 의문형 종결어미가 맞다"며 "언제부터 '-노'라는 사투리를 쓰면 일베로 몰아가는 분들이 있어서 '머라노', '와이카노', '일베 아이다'라고 대꾸했었다"고 밝혔다.

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김시덕은 경상도 사투리의 다양성도 설명했다. 그는 "'있어요? 없어요?'를 예로 들면 경북은 '있니껴? 없니껴?', 경남은 '있으예? 없으예?'라고 한다"며 "부산·울산·대구 같은 광역시마다도 다르고, 마산·창원·진해 등 지역별로도 조금씩 차이가 있다. 할머니, 할아버지 세대가 쓰던 사투리와 요즘 세대의 말도 또 다르다"고 말했다.

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그러면서 "억양만 남고 단어와 종결어미가 점점 사라지고 있는데 사투리 역시 우리나라의 소중한 문화 자산"이라며 "요즘 세대 가수가 50~60대 사투리를 쓰고 있다고 해서, 그보다 젊은 사람이 그런 사투리를 '일베'라고 프레임을 씌우는 것은 '영~ 파이다!'"라고 강조했다.

울산 출신인 김시덕은 과거 KBS2 '개그콘서트'의 인기 코너 '박준형의 생활사투리'를 통해 특유의 경상도 사투리 연기로 큰 사랑을 받은 바 있다.

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앞서 원이는 최근 유튜브 채널 '안녕하세요 원이입니다 잘 부탁드립니다'를 통해 일본인 멤버 미나미의 고향집을 찾은 영상을 공개했다.

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영상에서 어두운 공간을 이동하던 중 "무섭노"라는 표현을 사용했고, 이후 온라인에서는 이를 두고 갑론을박이 벌어졌다.

일부 누리꾼들은 원이가 경남 거제 출신인 만큼 자연스러운 경상도 사투리라고 옹호한 반면, 일각에서는 해당 표현이 온라인 커뮤니티 일베에서 사용되는 말투와 유사하다며 문제를 제기했다.

논란은 정치권으로도 번졌다. 조국 전 조국혁신당 대표는 "일베는 표준말 뒤에 기계적으로 '-노'를 붙여 사용한다"고 주장했고, 이준석 개혁신당 대표는 "말끝 하나로 사상을 검증하려 한다"며 "동남방언의 '-노'는 의문뿐 아니라 감탄과 독백에도 쓰이는 어미라는 언어학자들의 설명에도 낙인찍기가 이어지고 있다"고 비판했다.

narusi@sportschosun.com