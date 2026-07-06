사장되더니 눈빛부터 달라졌다..'킬쇼2' 김혜준, 누아르 장착한 '멋쁨' 매력

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜준이 단단해진 눈빛으로 돌아왔다.

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6일 매니지먼트mmm은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출) 공개를 앞두고 패션 매거진 엘르와 만난 김혜준의 7월호 비하인드를 공개했다.

공개된 사진 속 김혜준은 러프한 공간을 배경으로 단단한 눈빛을 드러내며 정적을 만끽하고 있다. 몽환적이면서도 동시에 느껴지는 강렬한 아우라는 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 속 정지안의 성장에 대한 기대감을 자극한다.

이날 김혜준은 화보의 콘셉트와는 상반되는 통통 튀는 매력으로 현장을 가득 채우다가도 촬영이 시작되면 눈빛의 온도를 달리하는 반전미를 드러냈다. 한순간 공기의 흐름을 바꾸는 그녀의 다채로운 면모는 연신 감탄을 자아냈다는 후문이다.

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'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다. 오는 22일 디즈니+를 통해 공개한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com