샘 해밍턴, 7년 만에 '수염 없는 얼굴'...윌리엄·벤틀리 보인 리얼 반응

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 샘 해밍턴이 다이어트에 성공한 데 이어 7년간 유지해온 수염까지 깎으며 한층 달라진 모습으로 화제를 모으고 있다.

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샘 해밍턴은 지난 5일 "1년 전... 난 엄지손가락처럼 생겼다"라는 글과 함께 다이어트 전 사진을 공개했다.

그는 "그 이후로 살은 뺐지만 수염은 계속 유지했다"며 "아들 벤틀리가 늘 면도를 하라고 했고, 몸무게가 99kg 아래로 내려가면 면도하겠다고 약속했다"고 밝혔다.

실제로 체중이 97.6kg까지 감량된 샘 해밍턴은 아들과의 약속을 지키기 위해 면도를 결심했다.

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그는 "7년 동안 수염이 있었는데 다 밀면 얼굴이 어떻게 생겼을지 예상이 안 된다"며 수염이 있는 마지막 모습을 사진으로 남긴 뒤 면도 과정을 영상으로 공개했다.

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이어 "새로운 얼굴을 봤을 때 우리 가족의 반응이 어떨지 궁금하다"며 수염 한 올 남기지 않고 깔끔하게 면도를 마쳤다.

변신한 모습을 본 아들 윌리엄과 벤틀리는 활짝 웃으며 "더 좋다"라고 반응했고, 아내 역시 "그 얼굴 오랜만이다"라며 반가워했다.

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반면 샘 해밍턴은 "나는 이 얼굴이 안 좋다. 어떤지 알려달라"며 새로운 모습에 다소 어색한 심정을 드러냈다.

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이를 본 누리꾼들은 "20년은 젊어 보인다", "깔끔한 모습이 훨씬 보기 좋다", "더 멋있고 어려 보인다" 등의 반응을 남기며 변신을 응원했다.

한편 샘 해밍턴은 최근 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 출연해 몰라보게 날씬해진 모습으로 화제를 모았다.

당시 서인영이 "육아 때문에 살이 빠진 것이냐"고 묻자, 샘 해밍턴은 "주사를 맞고 있다"며 다이어트 주사의 도움을 받고 있다고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

샘 해밍턴은 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아들 윌리엄, 벤틀리와 함께 큰 사랑을 받았으며, 현재는 방송과 유튜브 활동을 병행하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com