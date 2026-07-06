에이티즈, 美 '빌보드 200' 통산 3번째 1위…K팝 그룹 최다 톱10 진입

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈가 미국 빌보드 차트를 강타했다. .

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에이티즈는 지난달 26일 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 차지했다.

'골든 아워 : 파트5'는 음반 판매량 22만 3000장, 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA 5000장 등 총 22만 8000장의 앨범 유닛을 기록했다.

이는 에이티즈의 역대 미국 첫 주 판매량 최고 기록이다. 이전까지의 최고 기록은 2월 발매한 미니 13집 '골든 아워 : 파트4'(19만 5000장)였다.

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이로써 에이티즈는 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 월', 미니 11집 '골든 아워 : 파트2', '골든 아워 : 파트5'까지 총 3번이나 '빌보드 200' 정상을 차지하게 됐다. 또 미니 8집 '더 월드 에피소드1 : 무브먼트' 이후 총 9개의 앨범을 연이어 '빌보드 200' 톱10에 진입시키며 2020년대 K팝 그룹 중 최다 '빌보드 200' 톱10 진입 기록도 세우게 됐다.

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에이티즈는 1일(현지시각) 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼'에 출연했으며, 3일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 1위를 차지하는 등 글로벌한 인기를 끌고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com