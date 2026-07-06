김지민, 학폭 피해 고백 "가해자들 이름 아직도 기억해, 사과받고 싶어" ('사이다')

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[스포츠조선 이우주 기자] 이호선이 학교폭력 주동자가 된 딸을 둔 부모의 사연에 매서운 사이다 한마디를 선사했다.

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지난 4일 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다' 27회는 가구 최고 시청률 0.6%(닐슨, 수도권, 유료방송)를 기록하며 꾸준한 상승세를 이어갔다. 이날 방송에서는 '악마를 보았다, 일상이 된 폭력'을 주제로 학교폭력 가해자가 된 딸의 사연이 소개됐다.

사연자는 고등학교 입학 후 달라진 딸이 친구들과 함께 한 학생을 괴롭혔고, 고가의 명품 화장품까지 피해 학생에게 빼앗은 돈으로 샀다는 사실을 알게 됐다고 털어놨다. 인터넷에서나 보던 학교폭력이 자신의 딸 이야기였다는 사실에 사연자 부부는 큰 충격에 빠졌다.

이를 들은 이호선은 "'우리 애는 그런 애가 아닌데'라고 하면 영원히 못 고친다. 그냥 잘못한 것"이라고 단호하게 지적했다. 이어 "아이에게 책임을 물어야 한다. 학교의 징계도 받게 해야 한다. 피해자에게 반드시 사과하게 해야 한다"라고 강조했다.

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이 과정에서 김지민은 학창시절 당한 돌림 왕따 피해를 고백했다. 김지민은 "학교에 워커를 신고 갔는데 그 안에 물을 가득 넣어놨더라"라며 "가해자 두 명의 이름을 아직도 기억한다. 지금도 사과받고 싶다"라고 털어놔 스튜디오를 숙연하게 만들었다.

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이호선은 "집단 안에서는 폭력적인 역동이 생긴다"라며 "피해자는 무조건 보호받아야 하고, 뒤늦게라도 회복을 위한 상담을 받아야 한다"라고 조언했다. 마지막으로 학교폭력 가해자들을 향해 "반드시 너희들도 피해자가 될 거다. 사과하고 다시는 그런 일에 가담하지 말라"라고 일침을 날렸다.

한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com